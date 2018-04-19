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«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» со счётом 4-0 и вышёл в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» со счётом 4-0 и вышёл в четвертьфинал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победную шайбу забросил нападающий «акул» Томаш Гертл. Счёт в серии: 4-0.

Первую шайбу хозяев в самом начале матче забросил шведский форвард Маркус Сёренсен. Эта шайба стала для него третьей в нынешнем плей-офф. Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 30 бросков по воротам и стал первой звездой матча. Единственная шайба «Анахайма» на счету Эндрю Кольяно.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
19 апреля 2018, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2 : 1
1:0, 0:0, 1:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Сёренсен (Бёрнс, Карлссон) – 05:43 (5x5), 1:1 – Кольяно (Кеслер, Сильверберг) – 47:53 (5x5), 2:1 – Гертл (Власич) – 49:09 (5x5)
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