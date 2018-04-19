«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм» со счётом 4-0 и вышёл в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победную шайбу забросил нападающий «акул» Томаш Гертл. Счёт в серии: 4-0.

Первую шайбу хозяев в самом начале матче забросил шведский форвард Маркус Сёренсен. Эта шайба стала для него третьей в нынешнем плей-офф. Голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс отразил 30 бросков по воротам и стал первой звездой матча. Единственная шайба «Анахайма» на счету Эндрю Кольяно.