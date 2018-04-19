«Лос-Анджелес» — «Анахайму»: увидимся на музыкальном фестивале

«Лос-Анджелес Кингз», первым вылетевший из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Вегас Голден Найтс» (0-4), поддержал «Анахайм Дакс», который также завершил своё выступление в плей-офф, всухую уступив «Сан-Хосе Шаркс» (0-4).

«Кингз» при помощи официального клубного «твиттера» пригласили «Дакс» на музыкальный фестиваль «Коачелла», который традиционно проводится в Калифорнии.

Отметим, что «Вегас» и «Сан-Хосе» встретятся между собой в четвертьфинале Кубка Стэнли.