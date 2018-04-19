Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня в НХЛ, определив тройку лучших игроков.

Второй звездой стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии).

Первой звездой дня стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, забросивший победную шайбу во встрече с «Анахайм Дакс» (2:1, 4-0 в серии).

Тройку лучших игроков замкнул капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:0, 3-1 в серии).