Хедман: Василевский играет потрясающе, он заслужил выиграть «Везина трофи»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы над «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли высоко оценил игру российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, отразившего 27 бросков.

«Он может выиграть «Везина трофи» в этом году, и это будет абсолютно заслуженно. Он играет потрясающе. Бьётся в каждом эпизоде, всегда стремится к победе, хочет решать исход каждого матча, что он в очередной раз показал сегодня. Мы очень довольны тем, как он играл, особенно как он разобрался с выходами один на один», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.