Шнайдер — о приёме Кучерова: с моей позиции всё выглядело не очень здорово

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Шнайдер прокомментировал силовой приём российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, в результате которого защитник «дьяволов» Сами Ватанен получил травму и досрочно завершил матч. Встреча завершилась победой «молний» со счётом 3:1.

«С моей позиции в воротах выглядело всё это не очень здорово. Но игру судили опытные рефери, которые пользуются уважением в лиге. Оба пришли к мнению, что удаления в том эпизоде не было. Думаю, что надо дать им кредит доверия. У нас был хороший шанс сразу после этого в большинстве, но их меньшинство сыграло отлично», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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