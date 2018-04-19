Защитник «Анахайма» Хампус Линдхольм может сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2018

Защитник «Анахайм Дакс» Хампус Линдхольм может сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Всегда интересно играть за свою сборную на таком турнире, но не могу пока сказать окончательное решение. Мне сначала нужно пройти медосмотр и узнать мнение клуба», — цитирует Линдхольма Expressen.

Издание отмечает, что для участия в турнире доступен и нападающий «уток» Рикард Ракелль, однако о его планах пока не сообщалось.

24-летний Линдхольм в минувшем сезоне забросил 13 шайб и сделал 18 передач в 69 матчах регулярного сезона, в плей-офф хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 4 играх.

24-летний Ракелль стал лучшим бомбардиром клуба. В 77 матчах «регулярки» на его счету 69 (34+35) очков, в 4 матчах плей-офф он забросил 1 шайбу.