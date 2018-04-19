Кучеров: Василевский становится лучше и лучше с каждой игрой плей-офф

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы над «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли высоко оценил игру российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, отразившего 27 бросков.

«Мы абсолютно уверны в Василевском, и каждый раз, когда он делает важный сейв, это придаёт энергии всей «скамейке». Он был невероятен на протяжении всего года, и хорошо заметно, что становится лучше и лучше с каждой игрой плей-офф», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.