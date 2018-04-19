Батыршин: ЦСКА играл активнее, «Ак Барс» — вторым номером

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ, 2-1 в серии) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Мы играли достаточно хорошо. Естественно, сопернику некуда отступать, он дома. ЦСКА играл активнее, мы, может, где-то вторым номером. Чётко старались выполнять тренерское задание. Не сказать, что играли плохо. Наверное, не повезло. Я не смотрю историю и не провожу параллели с предыдущими сезонами. Мы в каждом матче выходим и бьёмся за победу», – сказал Батыршин в эфире клубного телевидения.