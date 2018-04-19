Гуськов: третий матч показал, что в финале есть интрига, ЦСКА не сдаётся

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился соображениями о ходе финальной серии Кубка Гагарина — 2018 между «Ак Барсом» и ЦСКА (2-1 в серии).

«Почему у ЦСКА не играет Шумаков? Насчёт последствий болезни я не могу сказать. Никитин правильно отметил: то, что происходит внутри команды, не выносится наружу. Если это по игре, то удивляться нечему. По ходу всего сезона в ЦСКА идёт серьёзная ротация, и у Никитина всегда играют те, кто сейчас находится в лучшей форме.

Фетисов сказал, что финал проходит без интриги? Вчера был такой матч, который показал, есть она или нет. ЦСКА показал, что они не сдаются, что интрига в финале есть, и сейчас тонкий психологический момент, который находится на их стороне. Поэтому интрига сейчас в самом разгаре", — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.