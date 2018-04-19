Кросби — о рекорде: приятно, что я смог побить достижение Лемье

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы над «Филадельфией Флайерз» (5:0, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли прокомментировал обновление клубного рекорда по очкам в плей-офф. Кросби набрал 173-е очко за карьеру и улучшил клубный рекорд Марио Лемье (172).

«Многие из его рекордов никогда не будут побиты. Мне приятно, что я смог приблизиться к нему и побить одно из его достижений. Мне повезло, что я провёл так много матчей в плей-офф», — цитирует Кросби Pittsburgh Post-Gazzette.