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Кросби — о рекорде: приятно, что я смог побить достижение Лемье

Кросби — о рекорде: приятно, что я смог побить достижение Лемье
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы над «Филадельфией Флайерз» (5:0, 3-1 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли прокомментировал обновление клубного рекорда по очкам в плей-офф. Кросби набрал 173-е очко за карьеру и улучшил клубный рекорд Марио Лемье (172).

«Многие из его рекордов никогда не будут побиты. Мне приятно, что я смог приблизиться к нему и побить одно из его достижений. Мне повезло, что я провёл так много матчей в плей-офф», — цитирует Кросби Pittsburgh Post-Gazzette.

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