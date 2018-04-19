«Спартак» подписал новый контракт с вратарём Беспаловым

Московский «Спартак» заключил новое соглашение с голкипером Никитой Беспаловым, информирует KHL Media Team. Новый контракт с вратарём подписан на двухлетний срок.



30-летний голкипер в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 41 игре, записав на свой счёт четыре шат-аута при коэффициенте надёжности 2,33 и проценте отражённых бросков 92,6. В плей-офф-2018 Беспалов провёл три встречи, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,65.

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