Беспалов: игроки «Спартака» должны дорожить таким вниманием болельщиков

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.



«Переговоры о новом контракте прошли достаточно быстро — меня всё устраивает в клубе, поэтому точно не было смысла что-то менять. Здорово, что продолжу играть за «Спартак», постараюсь в следующем сезоне вновь радовать наших болельщиков, которых на трибунах стало ещё больше. У нас отличная атмосфера на домашних матчах, и мы, хоккеисты, должны дорожить таким вниманием со стороны наших поклонников. Знаю, что во вратарской линии будет серьёзная конкуренция за роль «первого номера», но я никогда такой конкуренции не боялся и к ней готов. В мае начну самостоятельно готовиться по своей привычной программе, чтобы на первый сбор команды приехать во всеоружии», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Спартак» подписал новый контракт с вратарём Беспаловым