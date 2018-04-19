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ЮЧМ-2018: Швеция победила Швейцарию, Финляндия одолела Словакию

ЮЧМ-2018: Швеция победила Швейцарию, Финляндия одолела Словакию
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершились первые два матча юниорского чемпионата мира-2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Швеции одолела команду Швейцарии, встреча завершилась со счётом 3:1. В составе Швеции все три шайбы записал на свой счёт Джонатан Берггрен, единственный гол у Швейцарии забил Киэн Сопа.

U18 ЧМ-2018
19 апреля 2018, четверг. 13:30 МСК
Швеция U18
3 : 1
1:0, 2:1, 0:0
Швейцария U18
1:0 – Берггрен – 15:39 (5x5), 2:0 – Берггрен (Густафссон) – 30:00 (5x5), 2:1 – Сопа (Веттер, Гросс) – 30:59 (5x5), 3:1 – Берггрен (Боквист) – 31:46 (5x5)

Команда Словакии потерпела поражение от сборной Финляндии, игра закончилась со счётом 2:5. У Словакии заброшенными шайбами отметились Оливер Окульяр и Максим Чайкович, в составе финнов голы на счету Леэви Алтонена, Никласа Нордгрена, Антона Лунделля, Тони Утунена и Еспери Котканиеми.

U18 ЧМ-2018
19 апреля 2018, четверг. 13:30 МСК
Словакия U18
2 : 5
0:1, 2:2, 0:2
Финляндия U18
0:1 – Аалтонен (Невасаари, Лунделль) – 01:50 (5x5), 0:2 – Нордгрен (Лунделль, Танус) – 30:23 (5x4), 1:2 – Окульяр (Чайкович, Ковачик) – 32:19 (5x5), 2:2 – Чайкович (Княжко, Ковачик) – 36:02 (5x4), 2:3 – Лунделль (Танус, Утунен) – 39:08 (5x4), 2:4 – Утунен (Лунделль, Танус) – 55:18 (5x4), 2:5 – Котканиеми (Нордгрен) – 59:32 (en)
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