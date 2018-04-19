«Хоккей — это зызнь»: 8-летний хоккеист вырвал молочный зуб ударом по шайбе

Восьмилетний хоккеист вырвал себе молочный зуб ударом по шайбе, сообщает «Блокнот-Краснодар».



Восьмилетний Михаил Буров пожаловался своему отцу, что у него начал болеть передний нижний зуб.Чтобы не идти к стоматологу, решили попробовать избавиться от молочного зуба старым дедовским способом: привязать его верёвочкой и дёрнуть за неё. Но веревочку привязали не к двери и не к камню, а к шайбе. Отец маленького игрока Денис, который тоже увлекается хоккеем, рассказал, что его сын настолько болен игрой, что всё в неё переводит.

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