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Кучеров — о травме Ватанена: если я вижу соперника, довожу силовой до конца

Кучеров — о травме Ватанена: если я вижу соперника, довожу силовой до конца
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал свой силовой приём против защитника Сами Ватанена в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии). Финский хоккеист получил травму и не сумел закончить игру, россиянин избежал наказания.

«Я не собирался причинять ему боль, определённо. Но если я вижу соперника с шайбой, довожу силовой приём до конца», — приводит слова Кучерова в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.

Посмотреть видео силового приёма также можно на Sportsnet.

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