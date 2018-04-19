Бадюков: восхищаюсь состоянием Попова в ЦСКА — это генетика и самоконтроль

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об игре 37-летнего нападающего ЦСКА Александра Попова.



«Не устану говорить: я восхищаюсь Александром Поповым, его физическим состоянием. Это генетика и самоконтроль. У нас в КХЛ по пальцам можно пересчитать игроков, которые в таком возрасте могут быть настолько полезны команде – Павел Дацюк, Максим Афиногенов, раньше были Константин Горовиков, Олег Петров. Мы с Сашей Поповым хорошо знакомы, он очень доброжелательный парень, настоящий сибиряк, настоящий лидер, фактически играющий тренер. Он и в раздевалке, и на льду показывает молодым игрокам, как нужно относиться к себе в хоккее и к хоккею в себе. Будь моя воля – присудил бы ему по итогам сезона приз «За верность игре», — цитирует Бадюкова официальный сайт лиги.

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