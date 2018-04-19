Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18 /

ЮЧМ-2018: сборная России забросила Франции четыре шайбы в первом периоде

ЮЧМ-2018: сборная России забросила Франции четыре шайбы в первом периоде
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Юниорская сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира матчем с командой Франции. После первого периода счёт 4:0 в пользу российской сборной. Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Семён Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула и Кирилл Марченко.

В ожидании Свечникова и чуда. Провалятся ли юниоры в Челябинске?
Сборная России десятилетие не выигрывала ЮЧМ, а перед домашним турниром лишилась главных звёзд. Но Свечников ещё может приехать.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент