Никита Кучеров избежит дисквалификации за приём, которым нанёс травму Ватанену

Как сообщает журналист Джон Шэннон, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не будет вызван на дисциплинарное слушание по поводу его силового приёма на Сами Ватанена в третьем матче серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1, 3-1 в серии). Таким образом, россиянин избежит возможной дисквалификации.



Форвард «Нэшвилла» Хартман вызван на дисциплинарную комиссию после фола на Карле Сёдерберге.



Напомним, в первом периоде Кучеров, выполняя силовой приём, ударил Сами Ватанена плечом в голову, нанеся травму финскому защитнику. После этого столкновения Ватанен покинул лёд до конца игры. Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях российского нападающего.

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