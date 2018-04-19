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СКА подписал новый контракт со своим воспитанником Мальцевым

СКА подписал новый контракт со своим воспитанником Мальцевым
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с петербургским воспитанником, центральным нападающим Михаилом Мальцевым, информирует официальный сайт команды.

В этом сезоне 20-летний нападающий выступал в основном составе «армейцев», а также в МХЛ и ВХЛ. В КХЛ Мальцев провёл 18 матчей, сумев отметиться пятью результативными передачами и заработал показатель полезности «+5».

Ранее Мальцев вызывался в юниорскую, а затем и в молодёжную сборные России. Форвард — участник молодёжного чемпионата мира 2018 года.

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