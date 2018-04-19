«Вашингтон» провёл тренировку без Оши перед четвёртой игрой с «Коламбусом»

«Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед четвёртой игрой серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс», на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «мундиров». На тренировке отсутствовал нападающий Ти Джей Оши.



Сочетания игроков:



Холтби (Грубауэр);

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Бойд;

Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;

Врана — Бигл — Чиассон.