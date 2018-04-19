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«Вашингтон» провёл тренировку без Оши перед четвёртой игрой с «Коламбусом»

«Вашингтон» провёл тренировку без Оши перед четвёртой игрой с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед четвёртой игрой серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс», на данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «мундиров». На тренировке отсутствовал нападающий Ти Джей Оши.

Сочетания игроков:

Холтби (Грубауэр);
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Бойд;
Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли;
Врана — Бигл — Чиассон.

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