Евгений Дадонов впервые в карьере стал капитаном сборной России

Нападающий сборной России Евгений Дадонов будет выполнять роль капитана национальной команды на матче со сборной Швеции в рамках Чешских хоккейных игр—2018. 29-летний хоккеист впервые стал капитаном сборной России.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Дадонов принял участие в 74 встречах за «Флориду Пантерз», сумев записать на свой счёт 65 (28+37) очков при показателе полезности "+10" и 8 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду чуть меньше 19 минут за игру.

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