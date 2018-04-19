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Евгений Дадонов впервые в карьере стал капитаном сборной России

Евгений Дадонов впервые в карьере стал капитаном сборной России
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Евгений Дадонов будет выполнять роль капитана национальной команды на матче со сборной Швеции в рамках Чешских хоккейных игр—2018. 29-летний хоккеист впервые стал капитаном сборной России.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Дадонов принял участие в 74 встречах за «Флориду Пантерз», сумев записать на свой счёт 65 (28+37) очков при показателе полезности "+10" и 8 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду чуть меньше 19 минут за игру.

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