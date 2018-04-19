Зыбин: на первом матче ЮЧМ у России было волнение, Исхаков получил травму

Главный тренер российской сборной U18 Александр Зыбин поделился впечатлениями после победы над Франицей (7:1) в матче ЮЧМ.



«Первый матч, турнир в России, волнение присутствовало, конечно. Постепенно вкатились, много моментов создали, забили. Думаю, игра понравилась зрителям, мы результатом довольны, а качеством игры в третьем периоде — нет. Исхаков получил повреждение в первой игре, пошел обыгрывать, нога выехала, и он вкатился в борт. Сейчас он поехал к доктору, его осматривают», — цитирует Зыбина «Р-Спорт».

Марченко со сборной России разгромил французов! И это не защитник ЦСКА Российские юниоры начали домашний чемпионат мира с разгромной победы.