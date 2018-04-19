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Зыбин: на первом матче ЮЧМ у России было волнение, Исхаков получил травму

Зыбин: на первом матче ЮЧМ у России было волнение, Исхаков получил травму
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Главный тренер российской сборной U18 Александр Зыбин поделился впечатлениями после победы над Франицей (7:1) в матче ЮЧМ.

«Первый матч, турнир в России, волнение присутствовало, конечно. Постепенно вкатились, много моментов создали, забили. Думаю, игра понравилась зрителям, мы результатом довольны, а качеством игры в третьем периоде — нет. Исхаков получил повреждение в первой игре, пошел обыгрывать, нога выехала, и он вкатился в борт. Сейчас он поехал к доктору, его осматривают», — цитирует Зыбина «Р-Спорт».

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