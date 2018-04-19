И. Воробьёв: нельзя делать ошибки на этом уровне, будем Трямкина предупреждать

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги проигранного матча со Швецией (1:2).



«Собирали, попытались донести информацию, но пропустили курьёзный гол — здорово подставил… Ребята только собрались, ночью будем разбирать и завтра показывать, что сегодня не получилось, как надо играть в сборной. Надеюсь, что игра ребят из НХЛ связана с адаптацией больше. Видите, как Женька Дадонов играл! Будем смотреть, разбирать. Некоторые ребята порадовали, по другим будем думать. Тройка Бывальцева мне понравилась.



Главная проблема в том, что нельзя делать ошибки на этом уровне. С этого всё начинается, и уже потом идёт мастерство и так далее. Своих ошибок делать нельзя. С Трямкиным говорил перед Норвегией, что нельзя так делать, будем дальше его предупреждать, смотреть и думать», — цитирует Воробьёва «Р-Спорт».

Капитан Дадонов и скомканный дебют Воробьёва. Россия проиграла Швеции Бить в набат не стоит. Новый тренерский штаб сборной делает первые шаги.