Дацюк не сыграет за сборную России на чешском этапе Евротура

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв поделился подробностями о состоянии нападающего Павла Дацюка. 39-летний форвард пропустил матч со Швецией (1:2).



«Сыграет ли Дацюк в Чехии? Он остался в Москве и готовится к чемпионату мира», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Федерации хоккея России.



Ранее стало известно, что 39-летний форвард заключил новое соглашение с питерским СКА по схеме «1+1».

Капитан Дадонов и скомканный дебют Воробьёва. Россия проиграла Швеции Бить в набат не стоит. Новый тренерский штаб сборной делает первые шаги.

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