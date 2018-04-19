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Дацюк не сыграет за сборную России на чешском этапе Евротура

Дацюк не сыграет за сборную России на чешском этапе Евротура
Хоккей / Евротур

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв поделился подробностями о состоянии нападающего Павла Дацюка. 39-летний форвард пропустил матч со Швецией (1:2).

«Сыграет ли Дацюк в Чехии? Он остался в Москве и готовится к чемпионату мира», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Федерации хоккея России.

Ранее стало известно, что 39-летний форвард заключил новое соглашение с питерским СКА по схеме «1+1».

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Бить в набат не стоит. Новый тренерский штаб сборной делает первые шаги.

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