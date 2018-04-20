Александр Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по матчам в Кубке Стэнли

Четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, идёт первый период) стал для капитана «столичных» Александра Овечкина 101-й игрой в плей-офф за карьеру.

Овечкин обновил клубный рекорд «столичных» по матчам в плей-офф. Отметку в 100 игр также преодолели Келли Миллер, Дэйл Хантер и Никлас Бекстрём (у всех — по 100 матчей).

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету российского нападающего 4 (2+2) очка в 4 играх. За карьеру в плей-офф Овечкин отличился 48 раз и сделал 46 результативных передач.