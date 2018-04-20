Евгений Кузнецов сделал 1-ю результативную передачу в плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу в первом периоде четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0, после первого периода).

25-летний форвард помог открыть счёт в матче Тому Уилсону на седьмой минуте стартового отрезка. Для Кузнецова эта передача стал первой в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету российского форварда теперь стало 3 (2+1) очка в 4 играх.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».