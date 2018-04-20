Александр Овечкин набрал 5-е очко в Кубке Стэнли-2018

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу во втором периоде четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0, после второго периода).

32-летний форвард помог отличиться в большинстве Ти Джею Оши на 30-й минуте матча. Вторым ассистентом стал защитник Джон Карлсон. Для Овечкина эта передача стала третьей в нынешнем розыгрыше плей-офф. Всего на счету российского форварда теперь стало 5 (2+3) очков в 4 играх.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».