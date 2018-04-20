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«Вашингтон» сравнял счёт в серии с «Коламбусом», Кузнецов набрал 3 очка

«Вашингтон» сравнял счёт в серии с «Коламбусом», Кузнецов набрал 3 очка
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Ти Джей Оши.

По 3 балла за результативность в составе победителей набрали Евгений Кузнецов (1+2) и Том Уилсон (1+2). Два очка на счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Единственную шайбу хозяев забросил Бун Дженнер.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин окончил матч с показателем полезности «-1» и с 4 штрафными минутами. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
20 апреля 2018, пятница. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 4
0:1, 0:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Кузнецов) – 06:16 (5x5), 0:2 – Оши (Овечкин, Карлсон) – 29:19 (5x4), 0:3 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 42:49 (5x5), 1:3 – Дженнер (Андерсон) – 46:22 (5x5), 1:4 – Кузнецов – 57:41 (en)
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