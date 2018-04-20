«Вашингтон» сравнял счёт в серии с «Коламбусом», Кузнецов набрал 3 очка

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Ти Джей Оши.

По 3 балла за результативность в составе победителей набрали Евгений Кузнецов (1+2) и Том Уилсон (1+2). Два очка на счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Единственную шайбу хозяев забросил Бун Дженнер.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин окончил матч с показателем полезности «-1» и с 4 штрафными минутами. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 10 секунд и результативными действиями не отметился.

Счёт в серии стал 2-2.