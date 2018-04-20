«Коламбус» — «Вашингтон»: Кузнецов и Овечкин стали главными звёздами матча

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Ти Джей Оши.

Главными звёздами матча стали российские нападающие «столичных». Лучшим игроком был признан Евгений Кузнецов, набравший 3 (1+2) очка, а второй звездой встречи стал капитан команды Александр Овечкин с 2 (1+1) баллами. Дополнил тройку лучших игроков матча партнёр Овечкина и Кузнецова по звену — Том Уилсон, также набравший 2 (1+1) очка.