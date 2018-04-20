Торторелла: нет смысла обсуждать игру, «Коламбус» сегодня облажался

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4) в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).

«Коламбус» играл очень плохо. Нет смысла говорить о сегодняшней игре. Мы сегодня сели в лужу, и разжёвывать вам это я не собираюсь. Мы облажались. Кошмар. Нужно двигаться дальше и пытаться выиграть в пятом матче серии», — цитирует Тортореллу the Score.

Пятый матч противостояния состоится в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» завтра, 21 апреля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.