Пастрняк установил рекорд «Бостона», повторив достижение Уэйна Гретцки

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции набрал 2 (0+2) очка в противостоянии с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1, 3-1 в серии).

Всего на счету 21-летнего чешского хоккеиста стало 11 (4+7) очков в 4 матчах серии.

Это лучший кубковый старт среди всех молодых игроков в истории «Брюинс». У четырех игроков – Фила Эспозито, Терри О’Райлли, Жана Рателля и Питера Макнэба – было по 10 очков после первых 4 матчей.

Прежде, только Уэйну Гретцки, в составе «Эдмонтон Ойлерз» в 1981 году, удавалось набрать 11 очков в первых 4 матчах плей-офф среди игроков в возрасте до 22 лет.