Александр Овечкин не реализовал выход один на один с Сергеем Бобровским

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Второй звездой матча стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин с 2 (1+1) баллами. 32-летний российский нападающий мог оформить и дубль, однако проиграл дуэль один на один голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому. Вратарь «мундиров» эффектно поймал шайбу после броска форварда «столичных».

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