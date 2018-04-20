Тротц: «Вашингтон» сыграл солидно, поэтому и удалось выключить Панарина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4:1, 2-2 в серии) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Следующая игра — ключевая. Кто-то поведёт в счёте, а другой будет прижат к стене. Сегодня мы провели матч существенно лучше. Мы не играли против Панарина персонально. Просто когда удаётся хорошо действовать как команда, то многие лучшие игроки соперника чувствуют себя неуютно, их можно выключить. Это удалось. Мы сыграли солидно, а Том Уилсон наконец-то успокоился и стал действовать так, как умеет», — сказал Тротц на послематчевой пресс-конференции.