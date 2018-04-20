Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2018 /

Лучший бомбардир «Анахайма» Ракелль готов сыграть за Швецию на ЧМ-2018

Лучший бомбардир «Анахайма» Ракелль готов сыграть за Швецию на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль готов сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Сезон в НХЛ закончился для меня слишком быстро, поэтому у меня ещё много мотивации. Я всегда готов играть за свою сборную. Осталось пройти медосмотр, чтобы принять окончательное решение», — цитирует игрока HockeyNews.

24-летний Ракелль в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром своего клуба. В 77 матчах «регулярки» на его счету 69 (34+35) очков, в 4 матчах плей-офф он забросил 1 шайбу.

Ранее о готовности принять участие в турнире заявил защитник «Дакс» Хампус Линдхольм.

Защитник «Анахайма» Хампус Линдхольм может сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2018
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент