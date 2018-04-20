Панарин — о неудачной игре: было ощущение, что шайба всё время прыгает

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). Российский форвард провёл худший матч в нынешнем плей-офф.

«Я чувствовал, что мы немного нервничаем. Было ощущение, что шайба всё время прыгает», – цитирует Панарина клубный журналист Аарон Портцлайн.

В этом матче россиянин нанёс 1 бросок в створ ворот, набрал «-1» и получил 2 малых штрафа, в том числе за удар клюшкой Евгения Кузнецова. Одно из удалений Панарина было реализовано.