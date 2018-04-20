«Чемпионату» стал известен тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2018/19. В него вошли главный тренер Владимир Воробьёв, тренер по работе с нападающими Андрей Николишин, тренер по работе с защитниками Олег Ореховский, за работу с вратарями продолжит отвечать Виталий Еремеев. Также в штаб Воробьёва войдёт тренер МХК «Динамо» Александр Степанов.

Ореховский недавно подписал однолетний контракт с ХК «Сочи», и в данный момент стороны договариваются об обоюдном прекращении сотрудничества.

Тренеры Андрей Скопинцев и Александр Бойков клуб покидают. В минувшем сезоне команда под руководством Владимира Воробьёва впервые в истории не попала в плей-офф КХЛ, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции. На недавней пресс-конференции главный тренер заявил о необходимости укрепления тренерского штаба.