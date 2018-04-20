Россияне в плей-офф АХЛ: Денис Гурьянов открыл счёт шайбам в Кубке Колдера

В Американской хоккейной лиге стартовал плей-офф. Нападающий «Техас Старз» Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой в матче с «Онтарио Рейн» (4:3 ОТ), а форвард «Сан-Хосе Барракуда» Иван Чехович в игре с «Таксон Роадраннерз» (2:4) заработал показатель полезности «-2» и впервые в карьере завершил матч без очков. Оба российских хоккеиста нанесли по 3 броска в створ, Гурьянов заработал показатель полезности «+2».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Cчёт в сери
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|1+0
|0
|3
|+2
|1-0
|Чехович (н)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|0
|3
|-2
|0-1