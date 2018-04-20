Хелльберг: победить Россию — это круто, у них много отличных хоккеистов из НХЛ

Вратарь сборной Швеции Магнус Хелльберг поделился своими впечатлениями от победы над сборной России (2:1) в рамках Евротура.

«Сложная игра была. Россия – отличная команда, с сильными игроками, но мы действовали правильно, по тренерскому заданию, поэтому и победили. Отличное начало турнира. В следующих играх, думаю, будем ещё сильнее. У нас неплохо получается в атаке, сегодня много моментов впереди было, просто не реализовывали. Всё впереди, главное – победили.

Состав сформирован? Нет, ещё будут изменения. Три игрока отпросились по семейным обстоятельствам, у двух повреждения. Игроки из НХЛ? Решает тренерский штаб. Думаю, игроки из НХЛ всё же будут.

Что значит победа над Россией? Многое. Это очень круто. В составе сборной России много отличных хоккеистов из НХЛ, КХЛ, поэтому действовать против них тяжело. Но мы справились. В команде много дебютантов, молодых ребят, для них это огромный успех. Ну а для меня это была первая игра против России — и сразу победная.

Моё будущее? Я переподписал контракт с «Куньлунь Ред Стар» и продолжу играть в КХЛ. Это отличная лига, мне в «Куньлуне» всё нравится», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».