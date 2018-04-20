Хамитов — о комплектовании «Салавата»: нам в команде бизнесмены не нужны

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов сообщил, что в хоккейном клубе «Салават Юлаев» намечается перестройка.

«Нам хочется создать настоящую команду, такую же как в футболе, где ребята играют друг за друга и присутствует командный дух. В хоккее в последнее время в силу разных причин больше стали интересовать заработки, а результаты отошли на второй план. Нам бизнесмены такие не нужны, нам нужны хоккеисты, ребята, которые будут отстаивать честь республики, города, команды и будут добиваться результатов. Финансирование – добротное, возможности для того, чтобы результат был хороший. Есть условия для тренировок, для проведения матчей — замечательные. Нужна ответственность», – цитирует Хамитова агентство «Башинформ».