Гуськов: Воробьёву нужно время, а на Евротуре можно позволить себе неудачу

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал дебютный матч Ильи Воробьёва в должности главного тренера сборной России, который завершился поражением российской команды от Швеции (1:2).

«На проигрыш не стоит обращать такое внимание. Во-первых, это первая игра под руководством Ильи Воробьёва. Новый тренерский штаб плюс ко всему очень много игроков, которые приглашены в первый раз в сборную. Нужно какое-то время, чтобы давать результат. Команда должна какое-то время находиться вместе, чтобы была сыгранность, должен быть поставлен тренировочный процесс. Мы этого ничего не видели, команда была собрана в кратчайшие сроки.

Не думаю, что из-за поражения шведам надо посыпать голову пеплом и делать какие-то поспешные выводы. Евротур, на мой взгляд, тот турнир, на котором нужно обкатать претендентов в сборную. Это тренировочный турнир, на котором можно позволить себе неудачу. Ничего не произошло, самое главное впереди.

То, что Дацюк не участвует в Евротуре, я думаю, здесь вопросов вообще не должно возникать. Все прекрасно знают, какой Павел профессионал, как он может подготовить себя к чемпионату мира без этих игр. Ещё один важный момент – Павла не надо проверять, надо проверять других игроков, которые могут помочь нашей сборной. Именно из-за этого Паше дали отдохнуть. Всё-таки на Олимпиаде на него выпала очень серьёзная нагрузка в плане физических кондиций. Это логичный и продуманный ход, чтобы дать отдохнуть нашему ветерану», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.