Черри: нынешний формат Кубка Стэнли — отстой, лучше вернуть старый

Известный хоккейный эксперт Дон Черри подверг критике нынешний формат плей-офф НХЛ.

«Мне нравится, как сейчас проходит регулярный чемпионат. Когда я тренировал, то половине команд к Рождеству было уже нечего ловить. В этом году распределение мест в плей-офф решалось в последних играх, и это замечательно. Но нынешний формат плей-офф – отстойный. Было бы гораздо лучше, если бы НХЛ вернула старый формат, когда первая команда конференции играла с восьмой и так далее», – цитирует Черри Sportsnet.

Напомним, что начиная с сезона-2013/14 НХЛ изменила действовавший в предыдущие 20 лет формат, сделав акцент на противостояния внутри дивизионов.