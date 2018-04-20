Федерация хоккея Швеции пытается решить вопрос с участием Янмарка на ЧМ-2018

Федерация хоккея Швеции пытается решить вопрос с участием нападающего «Даллас Старз» Маттиаса Янмарка на чемпионате мира 2018 года в Дании.

У 25-летнего форварда заканчивается контракт, но шведы готовы застраховать здоровье игрока, чтобы он выступил на мировом первенстве, информирует Hockey News.

В минувшем сезон Янмарк большую часть сезона провёл во втором звене «Далласа», в 81 матче регулярного сезона на его счету 19 заброшенных шайб и 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с контрактом Янмарк совершенно точно пропустит турнир.