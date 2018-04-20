Бэбкок: Мэттьюс и Нюландер думали, что будут доминировать, но этого не произошло

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3, 1-3 в серии).

«Не думаю, что у нас всё получилось. Они смогли забить в первой же смене, но потом мы контролировали игру, владели инициативой. Даже когда счёт стал 1:2, я считал, что у нас хорошие шансы, что мы неплохо играем. Сегодня у них не было Патриса Бержерона, а это всегда даёт нам дополнительный шанс. Надо было выигрывать. Мы же у себя дома.

В плей-офф молодёжь может многому научиться. В этом прелесть плей-офф. Остон Мэттьюс понимает это лучше других. Мне казалось, он рассчитывал на то, что выйдет сегодня на лёд и будет доминировать.Такие же мысли были и у Вильяма Нюландера. Но ничего этого не произошло. Мы играем против профессионалов, они тоже стараются, не хотят проигрывать», – сказал Бэбкок.