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Форвард «Анахайма» Ондржей Каше не сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2018

Форвард «Анахайма» Ондржей Каше не сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

22-летний нападающий «Анахайм Дакс» Ондржей Каше не сыграет на предстоящем первенстве в Дании из-за травмы.

У форварда в течение нынешнего сезона несколько раз возникали проблемы со здоровьем. После прохождения дополнительного медицинского обследования «Анахайм» порекомендовал своему игроку не играть за сборную Чехии на чемпионате мира.

«Вчера вечером я разговаривал с ним. Ондржей сказал, что не поедет на чемпионат мира. В течение сезона у него было несколько травм, включая сотрясение мозга. По этой причине в «Анахайме» попросили, чтобы он не принимал участия в предстоящем турнире», — объяснил генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер.

В нынешнем сезоне Каше провёл 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 38 (20+18) очков.

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