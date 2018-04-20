«Коламбус» установил новый рекорд посещаемости — 19 395 зрителей

«Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» (1:4) в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 2-2.

Болельщики «Блю Джекетс» установили новый рекорд посещаемости домашней «Нейшнвайд-Арена» — на матч пришло 19 395 человек. Тем самым «Коламбус» улучшил предыдущее достижение, установленное всего два дня назад, в третьем матче серии с Вашингтон Кэпиталз». Тот матч посетило на 58 человек меньше — 19 337.

Официальная вместимость «Нейшнвайд-Арена» на хоккейных матчах составляет 19 115 зрителей.