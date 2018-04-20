Фолиньо: одна игра не сломает «Коламбус», это же настоящая серия плей-офф

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал ход серии с «Вашингтон Кэпиталз», в которой его команда при счёте 2-0 позволила сопернику восстановить паритет.



«Это же настоящая серия плей-офф. Одна игра нас не сломает. Мы извлечем урок из неё. Нам надо понять, что мы должны играть намного лучше. Может быть, нам поможет то, что мы снова играем на выезде. Домашний лёд не принёс удачи ни нам, ни им. Мы попытаемся выиграть там снова», — цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Пятый матч первого раунда плей-офф состоится в Вашингтоне в субботу, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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