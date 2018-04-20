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Фетисов: Никиту Гусева выгнали из ЦСКА, а сейчас мальчишек всех назад пособирали

Фетисов: Никиту Гусева выгнали из ЦСКА, а сейчас мальчишек всех назад пособирали
Хоккей / КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с сокращением КХЛ, а также поделился мнением о разнице в финансовых возможностях клубов лиги.

«Если лига приняла решение повышать качество игры за счёт сокращения клубов, значит, так тому и быть. Значит, так они видят дальнейшее развитие. Моё отношение к ЦСКА, матчи которого сейчас не посещаю? Я вырос в ЦСКА, я бесконечно благодарен тому клубу. У нас, кстати, раньше было минимальное финансирование. Когда я был президентом «армейцев», мы строили команду на перспективу, собирали молодых ребят. Того же Гусева в итоге выгнали, мальчишек всех. А сейчас всех пособирали. Много ребят, которым я вручал перстни за победу в Кубке Харламова, которые покупал на свои деньги. За этих ребят радуюсь», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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