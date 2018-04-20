Малкин: трудно играть на выезде в Нэшвилле и Виннипеге. Они — фавориты Запада

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от игры в разных городах НХЛ.

«Я знаю, как трудно играть в Нэшвилле и в Виннипеге. Мы следим за этими командами на Западе. Они, как мне кажется, фавориты на той стороне. И у них есть преимущество своего льда. Мы знаем по себе, что играть у них дома очень сложно.

Особенно в Нэшвилле. Когда мы в том году приезжали к ним на финал Кубка Стэнли, там стадион ревел. И это, думаю, самая тяжёлая арена, где мне приходилось играть. А мы победили «Предаторз» именно за счёт преимущества своего льда. Потому что дома повели 2-0 в финале, и такое преимущество очень тяжело растерять.

«Голден Найтс»? Повторю, что самые тяжёлые стадионы — в Нэшвилле и Виннипеге. А вот в Лас-Вегасе все было неплохо, хотя мы уступили там 1:2. Но там не такие зрители. Не было такого сумасшествия на трибунах. Поэтому не знаю, как в плей-офф — мне тяжело сказать. Но я делюсь своими ощущениями», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.