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Сборная Канады одержала крупную победу над Беларусью на ЮЧМ-2018

Сборная Канады одержала крупную победу над Беларусью на ЮЧМ-2018
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Завершился очередной матч игрового дня на юниорском чемпионате мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Канады в Магнитогорске одержала крупную победу над командой Беларуси. Встреча завершилась со счётом 8:3 (5:2, 1:0, 2:1).

В составе победителей дублем отметился Серрон Ноэль. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Джек Макбэйн, Рафаэль Лавуа, Алексис Лафренье, Джаред Макисаак, Лиам Фуди и Тилан Делландреа. У сборной Беларуси отличились Илья Усов, Алексей Протас и Виктор Масилевич.

U18 ЧМ-2018
20 апреля 2018, пятница. 17:30 МСК
Канада U18
8 : 3
5:2, 1:0, 2:1
Беларусь U18
1:0 – Макбэйн (Ноэль) – 01:19 (5x5), 1:1 – Усов (Шкрабов) – 01:45 (5x5), 2:1 – Лавya (Воутерс) – 02:03 (5x5), 3:1 – Лафренье (Томас, Байрам) – 03:00 (5x5), 3:2 – Протас (Казьянин) – 06:48 (5x5), 4:2 – Макисаак (Хиллис, Макшейн) – 12:01 (5x5), 5:2 – Ноэль (Макбэйн, Велено) – 12:48 (5x5), 6:2 – Фуди (Макшейн, Робертсон) – 36:49 (5x5), 6:3 – Масилевич (Пышкайло) – 40:29 (5x5), 7:3 – Ноэль (Велено, Макбэйн) – 44:44 (5x5), 8:3 – Делландреа (Лафренье) – 50:16 (4x5)
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