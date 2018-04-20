Сборная Канады одержала крупную победу над Беларусью на ЮЧМ-2018

Завершился очередной матч игрового дня на юниорском чемпионате мира—2018, который проходит в Магнитогорске и Челябинске.

Сборная Канады в Магнитогорске одержала крупную победу над командой Беларуси. Встреча завершилась со счётом 8:3 (5:2, 1:0, 2:1).

В составе победителей дублем отметился Серрон Ноэль. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Джек Макбэйн, Рафаэль Лавуа, Алексис Лафренье, Джаред Макисаак, Лиам Фуди и Тилан Делландреа. У сборной Беларуси отличились Илья Усов, Алексей Протас и Виктор Масилевич.