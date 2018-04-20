ЦСКА — «Ак Барс»: судьи не засчитали гол хозяев в середине первого периода

Идёт первый период четвёртого матча финальной серии Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Ак Барс» (0:0).
На 12-й минуте встречи форвард армейцев Андрей Светлаков с добивания переправил шайбу в сетку. Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов воспользовался правом на запрос видеопросмотра, после которого взятие ворот не было засчитано — определена помеха вратарю.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 22-летний Светлаков проводит 11-й матч. Он записал на свой счёт одну результативную передачу при нулевом показателе полезности и 16 минутах штрафа.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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